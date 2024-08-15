В университете «Дубна» прошел сбор средств для подразделения ВС РФ на СВО

В университете «Дубна» прошел сбор средств для подразделения Вооруженных сил России на СВО, где служит наш дубненец, на приобретение станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гарпия», передает пресс-служба администрации городского округа.

Менее чем за месяц вместе с другим предприятиями Дубны удалось собрать необходимую сумму. Не остались в стороне и студенты. Они и активисты студенческого патриотического клуба «Молодая Россия» приложили максимум своих сил и стараний, чтобы к моменту отъезда нашего защитника на фронт передать три маскировочные сети.

В начале августа и. о. ректора Андрей Деникин вместе с ребятами передал маскировочные сети нашему военнослужащему. Он также подчеркнул, что если станции РЭБ будут защищать военных в радиоэфире, то сети помогут скрыть бойцов от врага на земле, учитывая особенности сезона и конкретного участка фронта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.