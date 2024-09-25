В Университете «Дубна» начинает работу научный журнал Dubna Journal of Natural Sciences

сегодня в 17:39

В Государственном Университете «Дубна» начинает работу научный журнал Dubna Journal of Natural Sciences. Для публикаций в новом издании приглашают желаюдщих, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В год 30-летия в университете приступает к работе рецензируемый научный журнал «Dubna Journal of Natural Sciences». В нем будут публиковаться сообщения по следующим научным специальностям:

1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики;

1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий;

1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника;

1.4.1. Неорганическая химия;

1.4.2. Аналитическая химия;

1.4.4. Физическая химия;

1.6.9. Геофизика;

1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия;

1.6.21. Геоэкология.

Всех желающих приглашают стать авторами публикаций в новом научном издании. Материалы необходимо направлять на электронную почту: voropay@uni-dubna.ru. Контактное лицо: Александр Николаевич Воропай.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», - заявил губернатор.