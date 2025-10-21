В университетах России могут появиться занятия по подготовке к рождению детей

Практикующий психолог и отец Роман Билык выступил с инициативой включить в программу высших учебных заведений специальный курс для студентов о родительстве, сообщает «Крым 24» .

По мнению эксперта, такую дисциплину стоит сначала запустить в тестовом режиме. Государству следует апробировать несколько форматов обучения в университетах, чтобы определить наиболее эффективный вариант и оценить отклик аудитории.

«Я бы рекомендовал, конечно, государству на уровне университетов ввести это как предмет. Для начала пилотно, несколько вариантов посмотреть, какой из них лучше всего будет, как он откликнется», — заявил специалист.

Билык считает, что молодым парам необходимо заранее знать обо всех сложностях, которые возникнут после появления ребенка. Психолог отметил, что предварительная подготовка позволит людям понимать, что их ожидает впереди. Такой подход, по его словам, может помочь уменьшить число разводов среди семей с маленькими детьми.

