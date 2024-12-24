В универсальном спортзале «Дружба» в «Лужниках» прокачали связь

Площадь открывшегося после масштабной реконструкции спортзала «Дружба» превышает 16 тыс. кв. м. Сейчас на ней разместили центральный зал вместимостью свыше 3 тыс. человек, технические и административные помещения, кафе, пресс-центр, конференц-зал, медкабинеты, тренажерный зал и 3 многофункциональных спортзала.

В ходе реконструкции в здании смонтировали автоматизированные телескопические трибуны с выдвижными рядами для массовых мероприятий, заменили остекление на энергоэффективные витражи, несущие конструкции, укрепили перекрытия, обновили фасад и инженерные коммуникации.

Для обеспечения посетителей связью была построена внутренняя антенно-распределительная сеть и установлены радиоантенны стандарта LTE. Абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 250 Мбит/с и звонить, в том числе по технологии передачи голоса через интернет VoLTE.

«Во время Олимпийских игр 1980 года в „Дружбе“ проходили соревнования по нескольким видам спорта: теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, спортивным танцам и мини-футболу. Затем долгие годы знаменитая „ракушка“, как прозвали в народе этот спортзал, была любимым местом теннисистов, где тренировались и дети, любители, и профессиональные спортсмены. Обновленный универсальный спортивный зал готов к проведению соревнований самого высокого уровня, в том числе, с точки зрения качественных услуг связи», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Он добавил, что гости спортзала могут свободно вести стримы, пересылать видео и фото с соревнований, тренировок и других мероприятий.