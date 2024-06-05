В Ульянинском питомнике проводят уход за сеянцами
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В Ульянинском лесном питомнике подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз» выполнены работы по культивации посевов прошлых лет основных лесообразующих пород региона — ели и сосны и проведено устройство проходов между грядок. Для ускорения роста сеянцев внесены минеральные удобрения. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В питомнике проводится междурядная культивация почвы, главная цель этого вида работ — улучшение физических свойств, водного и теплового режима, минерального питания почвы.
Также в питомниках проводится обработка сеянцев фунгицидами от различных заболеваний.
Лесной питомник — это участок земли для выращивания сеянцев и саженцев лесных пород, а также черенков, которые в дальнейшем высаживаются на лесокультурную площадь.
Под лесным питомником иногда подразумевают предприятие или его специализированную часть, где выращивают необходимый посадочный материал. В лесных питомниках производят посадочный материал с открытой и закрытой корневой системой, прививки, черенки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.