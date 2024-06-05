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В Ульянинском питомнике проводят уход за сеянцами

В Ульянинском лесном питомнике подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области ГАУ МО «Центрлесхоз» выполнены работы по культивации посевов прошлых лет основных лесообразующих пород региона — ели и сосны и проведено устройство проходов между грядок. Для ускорения роста сеянцев внесены минеральные удобрения. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В питомнике проводится междурядная культивация почвы, главная цель этого вида работ — улучшение физических свойств, водного и теплового режима, минерального питания почвы.

Также в питомниках проводится обработка сеянцев фунгицидами от различных заболеваний.

Лесной питомник — это участок земли для выращивания сеянцев и саженцев лесных пород, а также черенков, которые в дальнейшем высаживаются на лесокультурную площадь.

Под лесным питомником иногда подразумевают предприятие или его специализированную часть, где выращивают необходимый посадочный материал. В лесных питомниках производят посадочный материал с открытой и закрытой корневой системой, прививки, черенки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.