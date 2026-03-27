В Уфе подсудимый сходил «по-большому» в штаны и разжалобил фемиду

В Уфе Республики Башкортостан мужчина испугался отправиться в СИЗО и сходил «по-большому» в штаны прямо во время заседания. Представители Фемиды разжалобились и отправили его под домашний арест, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Калининском районном суде. 35-летнего мужчину обвиняли в том, что он защитил женщину и устроил драку.

Его задержали и, скорее всего, арестовали бы. Однако во время заседания мужчина «сходил в штаны».

В результате его заключили под домашний арест. Документы с заседания мужчина был вынужден ждать на улице.

