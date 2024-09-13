В учреждениях лесного хозяйства Подмосковья работают 2,5 тыс человек
Фото - © Медиасток.рф
15 сентября отмечается День работников леса. В Московской области действует закон, который предусматривает возможность страхования лесных пожарных за счет средств регионального бюджета. В настоящее время застраховано 477 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В этот день мы выражаем благодарность всем работникам леса в Подмосковье, чей преданный и неустанный труд позволяет нам наслаждаться красотой природы и ее щедрыми дарами. Наша общая задача — сохранить и приумножить этот богатый ресурс для будущих поколений. Всего в настоящее время в учреждениях лесного хозяйства Московской области работают более 2,5 тысячи человек», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
По словам Шапкина, среди них особое место занимают лесные пожарные, которые вносят огромный вклад в обеспечение безопасности наших лесов и зачастую предотвращают настоящие катастрофы, когда огонь грозит не только насаждениям, но и населенным пунктам.
Страхование лесных пожарных
Индивидуальная страховая сумма составляет 350 тыс. рублей.
К работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров, отнесены:
- лесные пожарные;
- бригадиры лесопожарных групп (бригад);
- водители пожарных автоцистерн;
- трактористы (машинисты) лесного трактора;
- иные работники, которые прошли обучение на лесного пожарного и занимаются тушением лесных пожаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.