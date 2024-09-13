В учреждениях лесного хозяйства Подмосковья работают 2,5 тыс человек

15 сентября отмечается День работников леса. В Московской области действует закон, который предусматривает возможность страхования лесных пожарных за счет средств регионального бюджета. В настоящее время застраховано 477 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этот день мы выражаем благодарность всем работникам леса в Подмосковье, чей преданный и неустанный труд позволяет нам наслаждаться красотой природы и ее щедрыми дарами. Наша общая задача — сохранить и приумножить этот богатый ресурс для будущих поколений. Всего в настоящее время в учреждениях лесного хозяйства Московской области работают более 2,5 тысячи человек», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

По словам Шапкина, среди них особое место занимают лесные пожарные, которые вносят огромный вклад в обеспечение безопасности наших лесов и зачастую предотвращают настоящие катастрофы, когда огонь грозит не только насаждениям, но и населенным пунктам.

Страхование лесных пожарных

Индивидуальная страховая сумма составляет 350 тыс. рублей.

К работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров, отнесены:

лесные пожарные;

бригадиры лесопожарных групп (бригад);

водители пожарных автоцистерн;

трактористы (машинисты) лесного трактора;

иные работники, которые прошли обучение на лесного пожарного и занимаются тушением лесных пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.