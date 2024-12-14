В учреждениях культуры проходит новогодний марафон

В школах и учреждениях культуры городского округа Лобня проходят предновогодние мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Центре досуга «Восточный» Лобни в рамках марафона состоялся увлекательный мастер-класс по созданию светильника.

Ребята освоили технику росписи по стеклу и декупаж, научились декорировать и превращать обычные вещи в стильные элементы интерьера. В результате у ребят получились эксклюзивные светильники, которые станут прекрасным украшением дома или подарком для близких.

В библиотеке для учащихся группы продленного дня школы № 4 прошло занятие «Новогодние традиции в разных странах». Ребята узнали много интересного о празднике, который встречает вся планета. Услышали какие есть обычаи на разных континентах, как называют Деда мороза и в какие игры играют, а также какие едят сладости.

Дети приняли участие в викторинах, поиграли в игры, написали письма Деду Морозу. За активное участие школьники получили сладкие призы.

В ДК «Луговая» состоялся бесплатный мастер-класс по изготовлению елочного украшения в виде пушистой снежинки из цветной бумаги.В мастер-классе участвовало 14 детей.

В МБУ ЦДМИ «Шанс» прошел творческий мастер-класс по изготовлению зимнего сувенира «Топиарий». Ребята изготовили поделки из новогодней мишуры и елочных игрушек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.