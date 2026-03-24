В учреждениях ГУФСИН России по Московской области завершилась «Неделя молитвы»

С 16 по 22 марта 2026 года в учреждениях ГУФСИН России по Московской области прошла традиционная «Неделя молитвы», которая является особой формой молитвы и попечения Русской Православной Церкви о людях, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

«Неделя молитвы» проходит два раза в год — весной, в Крестопоклонную седмицу Великого поста, и осенью перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Священнослужители, духовно окормляющие исправительные колонии, следственные изоляторы, филиалы уголовно-исполнительной инспекции совместно с заключенными и сотрудниками уголовно-исполнительной системы молились о подозреваемых, обвиняемых, осужденных, о жертвах преступлений, о семьях граждан, содержащихся в местах лишения свободы, о возращении осужденных в общество, о сотрудниках уголовно-исполнительной системы и священнослужителях, осуществляющих пастырское служение в пенитенциарных учреждениях.

Священнослужители Русской Православной Церкви ежедневно совершали богослужения для осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Каждый день Недели молитвы был посвящен отдельной богослужебной теме: молились о находящихся под стражей, о правомерном исполнении правосудия, о жертвах преступлений и родственниках пострадавших. В четвертый день «Недели молитвы» на богослужениях молились об умножении любви в семьях заключенных. Пятый день был посвящен возвращению в общество и началу новой жизни, а в завершительные дни молились о сотрудниках УИС и о тюремных священниках.

Стоит отметить, что в текущем году тюремные священнослужители дополнили чин «Недели молитвы» возношением особых прошений «О Святой Руси», которые возносятся в храмах за Божественной литургией, а также заупокойной молитвой о упокоении воинов — погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы, отправленных на фронт добровольцев-осужденных, и иных граждан, причастных к уголовно-исполнительному процессу, принимавших участие в специальной военной операции.