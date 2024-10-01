В учебных заведениях РФ планируется проведение учительской недели

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В регионах РФ с 30 сентября по 7 октября планируется проведение Большой учительской недели, которая включает организацию тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В нынешнем году темой Большой учительской недели является «Учителя — герои».

Большая учительская неделя — одна из главных ежегодных информационных кампаний Минпросвещения России, которая направлена на позиционирование сферы образования как важнейшей отрасли нашей страны, а профессии педагога — как ведущей профессии.

Знаковыми событиями этой недели федерального уровня станут IV форум классных руководителей и наставников, торжественные мероприятия, посвященные Дню среднего профессионального образования, праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце, посвященный Дню учителя, подведение итогов ключевых всероссийских конкурсов.