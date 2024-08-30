В учебных заведениях Реутова отработали действия при ЧС

В общеобразовательных учреждениях Реутова провели антитеррористические учения. В них приняли участие около 500 педагогов, сообщили в администрации городского округа Реутов.

Главной площадкой, где отрабатывался комплексный сценарий «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении согнала гражданской обороны „Внимание всем!“ с информационным сообщением о воздушной тревоге» стала Гимназия Реутова. В тренировке участвовали сотрудники отдела полиции, Росгвардии, вневедомственной охраны, народные дружинники, педагоги.

В ходе учений в школах проверили работоспособность систем оповещения, отработали взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Как отметила директор МАОУ «Гимназия» Елена Питьева, такие мероприятия способствуют психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. «Сегодня отработали два действия. Первое — это проникновение людей незнакомых в здание Гимназии. Мы продемонстрировали дополнительную систему, которая защищает здание Гимназии, подготовленную специально по рекомендации правительства Московской области. Всё было очень приближено к реальным условиям. Второе — когда зазвучала тревога, мы должны были переместиться в помещение цоколя. Мы все подготовили, положили маты, приготовили стулья для почти 900 детей. С задачей мы справились», — пояснила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.