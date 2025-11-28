В уборке снега в Звенигороде задействовали 44 человека

Утром четверга, 27 ноября, в уборке снега в Звенигороде задействовали 44 сотрудника ЗРЭС — Звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы. Работы ведутся во дворах, скверах, возле торгового комплекса «Лира» и на Московской улице в центре города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как сообщил руководитель ЗРЭС Дмитрий Александров, в первую очередь специалисты убирают территории у подъездов, проездов и лестничных спусков. Работы ведутся как вручную, так и с помощью спецтехники, включая универсальные машины, тракторы и средства механизации.

Для посыпки тротуаров во дворах рабочие используют соль, которая быстро справляется с наледью. В условиях перепадов температуры обработка тротуаров и дорог проводится заблаговременно — с вечера. Как сообщалось ранее, в зоне ответственности ЗРЭС находятся дворы в центре города и в квартале Маяковского, микрорайоны Восточный-3, Южный, Поречье, жилые комплексы «Серебряные звоны», «Лермонтовский», скверы за торговыми комплексами «Лира» и «Вертикаль», территория у мемориалов Славы и «Бронзовый солдат», скверы имени Чехова и «Молодежный». Филиал предприятия обслуживает села Ершово и Каринское.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.



«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.