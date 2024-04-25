В Тверской области не хватает трудовых ресурсов из-за конкуренции

Руденя: в Тверской области наивысшая ставка за патент для трудовых мигрантов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поделился в интервью Общественному Телевидению России своим мнением относительно ситуации с миграционной политикой. Он также отметил, что недостаток трудовых ресурсов в регионе обусловлен серьезной конкуренцией на рынке труда.

Руденя указал на важность развития коммуникаций между столичной агломерацией и регионом, поскольку это позволяет более ясно определять необходимость увеличения заработной платы. Он подчеркнул, что в условиях рыночной экономики зарплата играет ключевую роль в формировании конкурентоспособности области.

По словам губернатора, с 2017 года в Тверской области установлена самая высокая ставка за патент для трудовых мигрантов, что является аналогом НДФЛ. В настоящее время эта ставка составляет около 10 700 рублей.

Руденя отметил, что власти активно борются с нелегальной миграцией, сотрудничая с правоохранителями для пресечения этого явления. Глава Тверской области также подчеркнул, что основной задачей в этом аспекте является создание новых и модернизация существующих рабочих мест.

Немаловажно и привлечение молодежи, которая уезжает работать в другие регионы из-за более высокой мотивации, добавил Руденя.