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В Тучково прошла танцевальная программа для долголетов «Золотой возраст»

В Тучковском центре культуры и искусств Рузского городского округа в рамках программы губернатора МО «Активное долголетие» прошла танцевальная площадка «Золотой возраст». Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа.

Участники танцевальной площадки веселились, отдыхали, пели песни и танцевали под любимые мелодии в исполнении солистов.

Организаторы мероприятия поблагодарили долголетов за активное участие.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.