В туалетах ТЦ Москвы появились QR с информацией о помощи жертвам домашнего насилия

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице планируют расширить помощь женщинам и детям, которые пострадали от домашнего насилия.

Она подчеркнула, что столичный центр помощи женщинам и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и являются жертвами насилия, стал крупнейшим в России. За 10 лет существования центра сотрудники помогли более 2,5 тыс. женщин, оказавшихся жертвами домашнего насилия.

«Подопечным предоставляют комплексную поддержку — психологическую, юридическую и, самое главное, социальную. Они получают временное жилье, им помогают обучиться, найти работу и решить многие бытовые проблемы», — рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что многие женщины после реабилитации в кризисном центре могут обеспечить себе финансовую независимость, обезопасить себя и своих детей, а также начать жизнь заново.

По словам вице-мэра, в среду состоялось обсуждение возможности расширения помощи женщинам. Речь идет об обучении востребованным специальностям на базе городских колледжей, дальнейшем трудоустройстве с достойной зарплатой, устройстве детей пострадавших в детские сады. Кроме того, будут созданы условия для получения квалифицированной юридической помощи.

Ракова добавила, что в столице запустили акцию «Бьет — значит НЕ любит — НЕ молчи», так как не все пострадавшие от домашнего насилия решаются открыто говорить об этом и обращаться за помощью. В дамских комнатах более 50 ТЦ Москвы появились специальные стикеры с надписью и QR-кодом, который ведет на сайт кризисного центра.

В 2024 году Кризисный центр помощи женщинам и детям Москвы отметил 10-летие. Это единственный госцентр в столице, предоставляющий временное убежище и поддержку женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Приоритетное направление работы центра — профилактика семейно-бытового насилия.