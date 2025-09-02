В центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе 6 сентября пройдет день открытых дверей

День открытых дверей в центре специальной подготовки «Витязь» пройдет 6 сентября по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, 2. Инструкторы центра расскажут о процессе подготовки бойцов, действиях в критических ситуациях и ответят на все интересующие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Он стал пилотным проектом, объединившим все этапы оформления контракта с Минобороны РФ в одном месте.

Сегодня пункт отбора на Восточном шоссе функционирует как полноценный подготовительный центр. Здесь граждане получают квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры и могут начать путь к службе в Вооруженных Силах РФ.

В центре предусмотрены все условия для оперативного оформления документов: прохождение медицинской комиссии, получение юридической помощи, открытие банковского счета и информирование о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Регистрация на День открытых дверей доступна по ссылке.

Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии: 8 (498) 732-80-47 и 8 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram) или по номерам: 8 (905) 775-40-30, 8 (905) 775-40-90, а также на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.