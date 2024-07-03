В центре реабилитации диких животных Подмосковья родился пятый верблюжонок
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В центре реабилитации диких животных под Дмитровом появился на свет верблюжонок, которого назвали Малыш. Ему помогают знакомиться с новым миром специалисты дмитровской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Малыш — очень крепкий и подвижный верблюжонок, его родители тоже чувствуют себя отлично. Всей семье назначили специальное медицинское лечение и оказывают должный уход ветеринарные врачи.
Пятым верблюдом в центре стал именно Малыш. Как и его сородичи, вероятно, он останется здесь навсегда, окруженный заботой. Большинство обитателей центра — животные, которых бросили хозяева или ввезли в страну незаконно.
Этот милый малыш уже завоевал сердца сотрудников и посетителей центра. Его рост и развитие будут внимательно отслеживать специалисты, чтобы обеспечить ему комфортные условия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.