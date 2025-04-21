В центре Павловского Посада открыли новый дом для ассоциации ветеранов СВО

В Павловском Посаде состоялось важное событие — открытие офиса ассоциации ветеранов специальной военной операции. В самом центе города на улице Герцена теперь есть свой дом для тех, кто с честью и гордостью стоял на защите Родины на передовой, проявляя мужество и самоотверженность в самых сложных условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На торжественном открытии присутствовали почетые гости депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Линара Самединова и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В этом уютном и светлом пространстве созданы все условия, чтобы ветераны могли обсуждать важные вопросы, получать необходимые консультации и делиться своим опытом. Председатель совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Тикунов подчеркнул значимость получения собственного помещения для ассоциации ветеранов специальной военной операции. Это решение откроет новые возможности для организации, позволяя ей более эффективно проводить мероприятия, вести активную работу с ветеранами и развивать культурные инициативы.

«Это не просто здание — это место, которое станет опорой, символом поддержки и благодарности нашим героям! Для нас было честью выделить это помещение, чтобы создать условия, где наши ветераны смогут чувствовать себя как дома: обсуждать важные вопросы, получать необходимые консультации, делиться опытом и просто находить тепло и поддержку друг друга. Это наш способ сказать тем, кто защищал Родину, что мы не просто помним о них, но и активно стараемся улучшить их жизнь», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ассоциация предоставляет разнообразную поддержку ветеранам сво, включая юридические и психологические консультации, медицинскую реабилитацию и протезирование, а также помощь в переобучении, трудоустройстве и адаптации. Кроме того, реализуются патриотические проекты, направленные на работу с молодежью.

Представители власти пообщались с ветеранами и их семьями в теплой и неформальной обстановке, что добавило мероприятию атмосферу домашнего уюта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.