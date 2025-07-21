В центре Наро-Фоминска высадили 11 краснолистных кленов

В Наро-Фоминском округе ведутся активные работы по благоустройству территории. Одним из этапов благоустройства является озеленение. Роскошные сортовые клены еще называют аристократами среди деревьев. Весной их листья имеют нежный медный оттенок, летом — насыщенный пурпурный, а осенью становятся ярко-алыми. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Клены не только украшают улицы, но и отлично приживаются в городских условиях. Эти деревья хорошо переносят загазованность, перепады температур и неприхотливы в уходе. А еще они быстро растут — скоро они создадут тенистую аллею.

Работы по озеленению Наро-Фоминска продолжаются.

«Ландшафтная композиция из гортензии, спиреи, можжевельника и туи скоро появится на ул. Маршала Жукова Г. К. (напротив почты), а возле ТЦ «Клондайк» высадят шаровидные ивы», — подчеркнул начальник территориального управления «Наро-Фоминск» Евгений Клюшкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

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