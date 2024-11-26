В центре Наро-Фоминска устанавливают главную елку города

На площади Молодежной в Наро-Фоминске уже устанавливают главную елку города, которая станет центром празднования зимой. Приглашаются все жители и гости Наро-Фоминского городского округа, чтобы присоединиться к этому замечательному событию, сообщает пресс-служба администрации округа.

1 декабря в 19:00 пройдет анимационная программа для детей. В этот вечер будут зажигать огни на новогодней елке, и атмосфера праздника охватит всех вокруг.

Площадь превратится в страну новогодних чудес, где дети и взрослые смогут ощутить себя героями настоящей сказки.

Жителей и гостей муниципалитета приглашают посетить мероприятие всей семьей, чтобы погрузиться в мир зимнего волшебства и оставить в памяти незабываемые воспоминания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.