В центре Москвы спецназ провел рейд в ЛГБТ*-клубе

В ночь на вторник в московском клубе «Три обезьяны» у метро «Баррикадная» прошла масштабная операция с участием сотрудников полиции и ОМОНа, сообщает РЕН ТВ .

По свидетельствам очевидцев, силовики ворвались в заведение, после чего всех присутствующих заставили лечь на пол и начали досмотр.

«Все произошло внезапно. Люди получили порезы от разбитых бокалов, пришлось вызывать скорую», — сообщил один из посетителей. На место прибыли несколько нарядов полиции и бригада медиков.

Официальные причины рейда не называются, но источники связывают его с исполнением решения Верховного суда о признании ЛГБТ-движения экстремистским. В последние месяцы подобные проверки стали проводиться в столице регулярно.

*Организация запрещена на территории Российской Федерации