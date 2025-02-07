В Центре культуры и искусств Электроуглей состоялась встреча поколений

Выставочный зал ЦКИ, где в настоящее время проходят сразу две выставки — «Восток — дело тонкое…» Светланы Кондратьевой и «Кисти, краски, глина» Анатолия Волебоба — посетили воспитанники детского сада № 88 и люди старшего возраста пансионата «Ногинский». Восточные мотивы и картины русской природы никого не оставили равнодушным. Посетители подолгу задерживались у каждого полотна, обсуждали увиденное, обменивались мнениями, сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

А после экскурсии маленькие гости решили сделать сюрприз и порадовали бабушек своим выступлением. Ребята читали стихи, дарили тепло общения. А в самом конце встречи, под аккомпанемент одной из подопечных пансионата, все вместе дружно исполнили песню.

Такие встречи являются важными и значимыми не только для пожилых людей, но и для детей. Ребята учатся быть внимательными к людям старшего поколения, понимать их опыт и ценить их вклад в историю нашей страны. В свою очередь, пожилые люди получают возможность пообщаться с детьми, почувствовать себя нужными и важными.

Встреча прошла в атмосфере радости, взаимного понимания и уважения. Эта встреча стала для детей и пожилых людей незабываемым и позитивным событием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.