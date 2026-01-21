В центре «Ясенки» под Подольском запустили арт-терапию для женщин бойцов СВО

В центре реабилитации «Ясенки» началась программа арт-терапии для женщин, которые сопровождают бойцов СВО во время их реабилитации. Занятия направлены на восстановление эмоционального состояния и основаны на методе арт-терапии, использующем творчество для гармонизации психики.

На первом занятии участницы рисовали с помощью кофейного сиропа и перламутровых красок. Такой выбор материалов объясняется тем, что кофе обладает антистрессовым и антиоксидантным эффектом, а взаимодействие с ним усиливает положительное воздействие творчества.

В ходе арт-терапии женщины создавали индивидуальные работы, общались и делились личными историями в поддерживающей атмосфере. По словам психолога центра Евгении Голубевой, программа была создана после наблюдений за женщинами, которые, поддерживая своих родственников, сами нуждаются в восстановлении. Арт-терапия помогает быстро вернуться в ресурсное состояние и предотвращает эмоциональное выгорание, пояснила специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.