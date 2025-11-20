В центре «Ясенки» бойцов-инвалидов СВО обучают вождению авто с ручным управлением

Центр реабилитации «Ясенки» и «Автошкола для своих» заключили договор на оказание образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей тавтомобилей категории «B» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими медицинские показания к управлению транспортным средством с ручным управлением. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Автошкола для своих» обучает людей с инвалидностью вождению автомобилей с ручным управлением. Программа направлена на участников специальной военной операции, среди которых имеются те, кто стал инвалидами.

«Автошкола будет проводить групповые занятия для участников СВО, проходящих реабилитацию в нашем центре «Ясенки». Бойцы, успешно завершившие курс, получат возможность трудоустройства в качестве инструкторов по вождению, что позволит им делиться опытом и знаниями с другими людьми с ограниченными возможностями», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

17 ноября представители Автошколы ознакомили бойцов СВО с функционалом личного кабинета учащегося для изучения теоретического курса, провели инструктаж по технике безопасности и организовали ознакомительный заезд на автомобиле с ручным управлением. Генеральный директор Автошколы Салин Сергей Геннадьевич лично провел первое занятие по вождению.

Группа из пяти обучающихся освоит в очной форме образовательную программу на уровне профессиональной подготовки. После прохождения полного курса обучения и успешного освоения образовательной программы, подтвержденного результатами внутреннего экзамена, будут выданы «Свидетельства о профессии водителя» соответствующей категории. Школа также организовывает сопровождение учеников в ГИБДД для сдачи экзамена.

Директор Центра реабилитации «Ясенки» Михаил Маслов подчеркнул важность этой инициативы.

«Это очень значительный шаг. Обучение вождению для людей с инвалидностью не только способствует их социальной интеграции, но и дарит уверенность в себе и независимость», — отметил Маслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.