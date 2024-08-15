В центре или на стыке комнат: эксперт отметил, как установить роутер в квартире

Роутер — это специальное устройство для передачи Wi-Fi сигналов по дому или квартире. Чтобы аппарат работал оптимально, необходимо выбрать правильное место для него. Подробнее об этом рассказал руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло.

«Оптимальный вариант — установка роутера в центральной части квартиры или на стыке комнат, чтобы покрытие равномерно распределялось по всей площади. Не стоит размещать оборудование слишком высоко под потолком или близко к полу, поскольку так Wi-Fi-сигнал будет отражаться от препятствий и качество соединения может ослабевать», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Другой важный вопрос — это выбор диапазона домашнего роутера. Сегодня распространены два диапазона — 2,4 и 5 ГГц.

Первый обладает лучшей «пробивной способностью» и передает сигнал на дальние расстояния. Второй обеспечивает значительно большую скорость соединения, отметил Бурхайло.