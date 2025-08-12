В Центре допризывной подготовки молодежи Богородского округа отремонтируют крышу

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова в рамках рабочей поездки посетила Центр допризывной подготовки молодежи в Ногинске. Ранее в этом году к ней обратился директор Центра Сергей Чобот с важным вопросом — сильно протекала крыша, что мешало занятиям ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря Совету депутатов, поддержке коллег и личному участию председателя Совета депутатов Владимира Хватова, удалось выделить необходимые средства для ремонта кровли. Депутат выразила надежду, что уже совсем скоро, в новом учебном году, дети будут заниматься в комфортных условиях.

На территории муниципалитета уже не первый год осуществляет свою деятельность данная организация. Основное направление Центра — воспитание у детей и молодежи Богородского округа гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.

Здесь ребята осваивают действительно важные навыки — пулевую стрельбу, самооборону, оказание первой помощи. Такие знания бесценны, и получать их нужно в достойных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.