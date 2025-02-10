В центре допризывной подготовки Богородского округа встретились с династией военных

В преддверии Дня Защитника Отечества на встречу с воспитанниками центра допризывной подготовки молодежи (дом Юнармии) Богородского г. о. пришла семья участника СВО — Терещенковой Анастасии. Это не просто семья, а династия военнослужащих в трех поколениях, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Дедушка Кожин Георгий Германович — майор запаса, боевой летчик ВВС России. Мама Терещенкова Анастасия Георгиевна — войска связи ВС России, действующий участник СВО. Сын Артемий — курсант Рязанского училища ВДВ. Сын Иван — на военной кафедре МАИ, факультет «Ракетостроение и ПВО».

Младшие члены династии Владимир и Михаил — воспитанники ЦДПМ, направления «Рукопашный бой» и «Школа выживания» — в будущем планируют посвятить свою жизнь служению Отечеству в силовых структурах России.

Гостями встречи также были депутат Госдумы Александр Толмачев, руководитель окружного отделения «Боевого братства» Александр Хатин и представители администрации Богородского округа.

Директор центра Сергей Чобот провел экскурсию для гостей, познакомил с материальной базой подготовки ребят, которая за последние годы значительно пополнилась новым учебным оборудованием.

Встреча прошла в теплой, душевной обстановке. Украшением мероприятия стало выступление солистки ансамбля ВВС России «Серебряные крылья» Марии Виноградовой.

Директор ЦДПМ был отмечен «Благодарственным письмом» за помощь в организации совместной работы «Сводного отряда» при посещении в госпиталях раненых бойцов СВО.

Участники мероприятия были рады этой встрече, и еще долго никто не хотел расходиться, продолжая задавать вопросы гостям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.