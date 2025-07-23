В центре детского творчества Раменского работает инклюзивная лаборатория для детей с ОВЗ

В Центре детского творчества «Пионер» в Раменском работает инклюзивная лаборатория для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети с особыми потребностями занимаются по авторской методике Ольги Молодцовой. Они не просто учатся, а развивают уверенность в себе и гармонично адаптируются в обществе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель детского центра «Пионер» Ольга Молодцова подробно рассказала о работе учреждения: «Восемь лет назад я пришла работать в ДК им.Воровского, и с такими детьми никто не занимался. Не было опыта занятий с ненормотипичными воспитанниками. Я создала Центр, где были открыты двери с любыми диагнозами и патологиями. Здесь индивидуальный подход к каждому ребенку. Во время занятий учитываются все его дефициты и обязательно развивают творческое мышление, чтобы в нормотипичном коллективе ощущал себя человечек комфортнее.

Среди наших детей есть стипендиаты, лауреаты различных конкурсов. Но они очень расстраиваются от поражений и могут вообще отказаться от занятий. Поэтому специалистам приходится находить баланс для мотивации. Если ребенок не говорит к двум годам, если сложные роды были, поздно начал сидеть или во время ходьбы наталкивается на предметы – уже повод обратиться к специалистам, чтобы вовремя начать выравнивать человечка. Вообще, главный критерий в работе с детьми в целом – это любовь, вера в них и себя. В список можно добавить еще и самоотдачу. В Центре нет, скажем так, случайных людей. Есть только те, кто предан этому делу безоговорочно».

По словам Ольги Молодцовой, сейчас много разных вариантов ненормотипичного развития, поэтому увидеть отклонение могут только эксперты.

«Дом Совы» – это зал, где детки могут сбросить излишнюю активность, успокоиться, потренировать ориентацию в пространстве. Здесь игра становится инструментом развития. Программа сочетает физическую активность, эмоциональное развитие и интеллектуальные упражнения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.

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