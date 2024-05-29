В Центральном парке Видного отметят День защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей в Центральном парке Видного в Ленинском городском округе проведут 12 развлекательных мероприятий для юных жителей муниципалитета и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Региональный сезонный проект „Лето в Подмосковье“ стартует в Ленинском округе в Центральном парке Видного. 1 июня, в День защиты детей проведем здесь мастер-классы, квесты, показ мод, фестиваль Красок Холи, фотовыставку, раздадим мальчишкам и девчонкам мороженое и многое другое», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

1 июня жителей и гостей округа в Центральном парке Видного будут встречать с 11:00 до 15:00. Празднование начнётся в 11:00 с мастер-класса «Своими руками» и со спортивной игровой программы для детей. В 12:00 стартуют следующие мероприятия: квест для школьников «Навигатор», мастер-классы «Видные мастера» и раздача мороженого. В 13:00 в парке проведут детский показ мод и мастер-класс «Нежный бизнес», а в 13:30 желающие смогут принять участие в фестивале красок Холи. На протяжении всего праздника для пришедших будут организованы интерактивная площадка «Альфа-банка», фотовыставка «Видные профессии», ярмарка мастеров, а также показ выставки репродукций картин Исаака Левитана «Летняя пора». Концертно-игровая программа для детей в Видном также пройдет на территории площади у кинотеатра «Искра» в 18:00.

1 июня мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защиты детей, пройдут в поселке Петровское, Боброво и Новодрожжино, деревнях Горки и Калиновка, в селе Молоково и в ЖК «Пригород Лесное». С полной афишей мероприятий вы можете ознакомиться по ссылке: https://adm-vidnoe.ru/info/novosti/plan-meropriyatiy-priurochennykh-k-prazdnovaniyu-dnya-zashchity-detey-/.

Кроме того, 2 июня на территории парка «Апаринки» пройдёт второй этап грандиозного фестиваля «Город танцует в парках». Начало мероприятия в 14:00.

«Это яркий, масштабный проект, который традиционно вызывает живой интерес жителей. Лучшие коллективы нашего округа поборются за выход в финал фестиваля, а после этого зрителей порадуют выступления профессиональных танцоров и мастер-класс под руководством лучших хореографов страны», — добавил Станислав Каторов.

Он также отметил, что фестиваль на территории Ленинского округа проводится второй год подряд в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области. Благодаря этому зрители могут совершенно бесплатно насладиться качественным зажигательным шоу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.