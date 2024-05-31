В Центральном парке Видного 1 июня каждый ребенок получит в подарок мороженое

В День защиты детей, 1 июня, каждый малыш в парках Подмосковья сможет повеселиться и насладиться вкусным мороженым в подарок от команды губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

Акция будет организована в 60 парках региона, и начинается она в полдень.

В рамках празднования Дня защиты детей в Центральном парке Видного в Ленинском округе проведут 12 развлекательных мероприятий для юных жителей муниципалитета. Среди мероприятий — раздача бесплатного брендированного мороженого.

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка, а также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», — сказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.