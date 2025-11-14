В центральном парке Щелкова завершен первый этап масштабной реконструкции

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Щелково этим летом началась масштабная реконструкция. На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции. В парке уже переложили 88% дорожек, перед главной сценой полностью выложена узором плитка. Со стороны заднего фасада ЦДК появится так называемая событийная площадь с выходом на центральную аллею, здесь уже проведена геопластика искусственного холма и высажена ель. Позже появятся качели и цветник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начались работы по дополнительному озеленению территории. Высажено 30% саженцев от запланированного количества. Смонтирована большая часть оборудования для детской игровой площадки. В парке значительно обновится и увеличится спортивная зона. По просьбам жителей, теперь это будет 2 волейбольные площадки, новые тренажеры для воркаута и антивандальные теннисные столы. Вдоль велодорожек, аллей и спортивных зон проложен кабель и установлены опоры освещения — специалисты монтируют новые осветительные комплексы. Параллельно ведется устройство детского автогородка и площадки для выгула собак.

Общая готовность работ по реконструкции уже достигла 52%. В новом парке будет комфортно всем жителям и гостям городского округа разных возрастов: для этого и проводится реконструкция. Открытие запланировано на вторую половину 2026 года.

«Особое внимание уделяем природе. Под контролем дендрологов проводится санитарная очистка сухостоя, чтобы обновленный парк оставался зеленым и безопасным. Весной здесь высадят новые молодые деревья и кустарники», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».