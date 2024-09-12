В Центральном парке Реутова вакцинировали животных

В Центральном парке Реутова ветеринарные врачи ГБУВ МО «Терветуправление № 5» провели бесплатную вакцинацию мелких домашних животных. Здесь же можно было установить животному чип и получить разъяснения о том, как официально зарегистрировать свою кошку или собаку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реутовчанка Екатерина Сумарокова узнала об акции из социальных сетей и решила воспользоваться такой возможностью. Ее йоркширский терьер Роми перенес вакцинацию и чипирование совершенно спокойно.

«Мы в это время как раз идем гулять в парк, очень удобно, что можно было заодно позаботиться о здоровье и безопасности своего питомца», — сказала она.

В Московской области действует закон об обязательной регистрации домашних животных.

Любой желающий может зарегистрировать домашних животных на сайте госуслуг, а потом установить чип, который помогает найти потерявшихся животных.

Всего на вакцинирование и чипирование пришли владельцы трех собак и одной кошки. Следующая акция состоится в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.