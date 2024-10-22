В Центральном парке Реутова установили новый арт-объект

Работы молодого художника полюбились реутовчанам. Они активно участвовали в проведенном им недавно квесте «Охота за пиксельными мозаиками». Тогда в парке «Фабричный пруд» Марк спрятал четыре мозаики — белочку, бурундука, белый гриб и ежика.

Первая работа автора появилась в Реутове ко Дню города, в парке за ДК «Мир». Ко дню рождения наукограда художник подарил городу надпись «Реутов» в пиксельной графике. Работа состоит из 1 100 элементов. На ее создание у молодого человека ушло три дня.

«Каждую деталь для своих работ я делаю вручную. Сначала заказываю материалы из фанеры, потом крашу их акриловой краской, лакирую и приступаю к сборке. Мне очень нравится размещать свои работы в необычных местах, ведь даже простые мусорные баки могут стать украшением города», — рассказал художник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.