В Центральном парке Реутова установили новый арт-объект
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Идея установки забавного щенка в Реутове принадлежит пиксель-арт художнику Марку Бросалину, чьи мозаики украшают парк «Фабричный пруд», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Работы молодого художника полюбились реутовчанам. Они активно участвовали в проведенном им недавно квесте «Охота за пиксельными мозаиками». Тогда в парке «Фабричный пруд» Марк спрятал четыре мозаики — белочку, бурундука, белый гриб и ежика.
Первая работа автора появилась в Реутове ко Дню города, в парке за ДК «Мир». Ко дню рождения наукограда художник подарил городу надпись «Реутов» в пиксельной графике. Работа состоит из 1 100 элементов. На ее создание у молодого человека ушло три дня.
«Каждую деталь для своих работ я делаю вручную. Сначала заказываю материалы из фанеры, потом крашу их акриловой краской, лакирую и приступаю к сборке. Мне очень нравится размещать свои работы в необычных местах, ведь даже простые мусорные баки могут стать украшением города», — рассказал художник.
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