В Центральном парке Реутова торжественно открыли зимний сезон

1 декабря в парке зажгли главную елку Реутова. Как и по всей Московской области, в Реутове реализуется проект губернатора «Зима в Подмосковье», который включает в себя множество спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Началась праздничная программа «Теплыми объятиями со сказочными персонажами». Далее всех гостей парка пригласили в веселый хоровод у елки. Здесь же прошли чаепитие, предновогодняя ярмарка и фотовыставка «Зимнее настроение».

Вечером на сцене центрального городского парка Реутова выступил духовой шоу-оркестр Art Music Brass Band. Под аплодисменты зрителей артисты исполнили десятки любимых всеми песен из фильмов и новогодних композиций.

В Реутове уже наряжены елки на всех городских площадях и в парках, а также установлены светящие инсталляции — олени, игрушки и оригинальные цифры в технике оригами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.