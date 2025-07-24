В Центральном парке Ногинска сыграют джаз

В Центральном городском парке Ногинска 27 июля на сцене выступит ансамбль One Step Beyond Band и исполнит свои лучшие хиты. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе прозвучат известные джазовые стандарты времен черно-белого кино, золотые произведения эпохи свинга, тягучие блюзовые мелодии и популярные современные хиты в авторских аранжировках.

Руководитель ансамбля Александр Папазоглу — известный московский банджист, гитарист и мульти-инструменталист, музыкант «Капеллы Дикси».

Музыканты поделятся с аудиторией своей энергетикой — на их концертах всегда есть место танцам и драйву.

Яркий акустический коллектив, исполняющий музыку в стилях свинг, диксиленд и ритм-энд-блюз, ведет активную концертную жизнь с 2020 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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