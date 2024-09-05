В Центральном парке Лобни завершили обустройство площадки для выгула собак

В рамках реконструкции в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня завершили установку элементов площадки для выгула собак. На объекте установили два тоннеля, две горки, два бума, два вида «змейки», качели-балансиры и две системы барьеров, которые можно регулировать по высоте. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для удобства собаководов на площадке установлены урны и скамейки, обустроено несколько входов. Чтобы маленькие собаки не смогли убежать, нижняя часть забора перекрыта рабицей.

Летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в парке Лобни прошла реконструкция. Локация преобразилась: здесь появилась безбарьерная входная группа, сцены с трибунами, аттракционы и павильон-кафе. В парке построили детскую площадку, зоны для занятия спортом, беговые и велодорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.