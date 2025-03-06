В Центральном парке Люберец 8 марта пройдет забег к Международному женскому дню

Легкоатлетический забег пройдет 8 марта в Центральном парке городского округа Люберцы. Старт попадает на 8 марта и будет посвящен Международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приглашаем всех поздравить нашу прекрасную половину с Международным женским днем и окружить каждую девушку вниманием и заботой», — говорится в официальных сетях организатора мероприятия — бегового сообщества 5 вёрст Наташинский.

Для создания праздничной атмосферы все желающие могут прийти в костюмах: мужчины — в рубашках и галстуках или бабочках. Девушки — в одежде или аксессуарах розово-фиолетовых оттенков для красивых фото.

Начнется мероприятие в 8:40 около часов у входа в парк, в 8:50 участников соберут на информационный брифинг, в 9:00 — старт забега по маршруту 5 км.

После забега легкоатлетов традиционно ждет горячий чай с полезными сладостями.

Возрастные ограничения 16+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.