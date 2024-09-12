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В Центральном парке Долгопрудного можно чипировать и вакцинировать питомцев

14 сентября в Центральном парке Долгопрудного будет работать мобильный офис Госветслужбы Подмосковья. Оборудованный автомобиль будет находиться у Большой сцены с 13:00 до 16:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владельцы домашних животных смогут зарегистрировать питомца в единой региональной системе, чипировать или вакцинировать любимца против бешенства российским препаратом «Рабикан».

При регистрации в единую региональную систему заносятся данные о питомце и его хозяине. Так всегда можно будет подтвердить право собственности. К тому же это обязательное требование при путешествиях заграницу.

Введение микрочипа — безопасная для здоровья животного процедура, которая увеличивает шансы вернуть его домой, если питомец потерялся.

Владельцы также смогут задать ветеринарам вопросы и получить рекомендации по уходу за пушистым другом, для этого не придется посещать ветеринарную клинику.

Акция проводится в Подмосковье с 22 августа. За это время 262 питомца были зарегистрированы, свыше 200 чипированы, 197 вакцинированы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.