В парке Долгопрудного дети посадили «Общественный огород»

В Центральном парке Долгопрудного 27 апреля зацвели несколько десятков ярких бархатцев. Цветы вместе с сотрудниками парка высадили юные жители города, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Несмотря на дождь, дети вместе с родителями пришли на заранее анонсированное мероприятие, — рассказала культорганизатор Объединенной дирекции парков Долгопрудного Алина Коробова. — Мы сегодня высадили 35 саженцев бархатцев и тем самым открыли в парке «Общественный огород».

«Общественный огород» — открытое для всех желающих городское пространство, где каждый может выращивать свои овощи, травы и цветы. Проект направлен на популяризацию садоводства среди горожан, предоставление возможности получить практические навыки ухода за растениями и просто провести время на свежем воздухе.

Напомним, проект «Общественный огород» стартовал в парках Подмосковья в 2022 году. В Долгопрудном он появился в числе первых в регионе в парке на Молодежной. Здесь построена небольшая теплица, в которой уже третий год подряд жители округа растят огурцы, клубнику, редис, зелень и собирают урожай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.