В рамках «Года Китая в России» в Центральной библиотеке городского округа Красногорск прошёл дружеский турнир «Россия — Китай». Мероприятие было организовано для школьников четвёртых классов МБОУ Гимназия № 6, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На турнире дети узнали много нового и интересного о культуре, кухне, быте и традициях Китая и России. Им рассказали о Великой Китайской стене, об удивительной природе и символах двух стран. Ребята вспомнили философию древнего мыслителя Конфуция, узнали о жемчуге и повторили ранее выученное приветствие на китайском языке.

Такие мероприятия способствуют укреплению дружеских связей между Россией и Китаем. Они позволяют детям лучше узнать культуру и традиции друг друга, что способствует развитию взаимопонимания и уважения между народами.

Год Китая в России — это отличная возможность для обеих стран обменяться опытом и знаниями, укрепить сотрудничество в различных областях. Такие мероприятия, как дружеский турнир «Россия — Китай», играют важную роль в этом процессе. Они помогают детям почувствовать себя частью большого мира и понять, что культура и традиции других стран могут быть интересными и увлекательными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.