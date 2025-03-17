В центрах московского долголетия стартует когнитивная программа ФМБА России

17 марта в центрах московского долголетия стартует программа ФМБА России по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Она основана на передовых разработках и специально адаптирована для пожилых москвичей, сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула важность постоянного развития когнитивных функций. Для этого в центрах московского долголетия и запускают программу, которая помогает тренировать мозг. Принять участие в ней смогут все москвичи 55 лет и старше.

«Курс несложный, понятный, рассчитанный на десять занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев», — рассказала Ракова.

Благодаря участию в данной программе не только повышается качество жизни людей старшего возраста, но и увеличивается продолжительность активной жизни.

«Мы рассчитываем, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны. Совместно с Москвой мы готовы распространять эти технологии по всем федеральным округам», — сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В программу входит два курса — «Нейротренировки когнитивных навыков» и «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния». Участникам на всех занятиях будут оказывать поддержку сотрудники центров московского долголетия.

Первый курс направлен на улучшение памяти, внимания и скорости мышления. Он стартует 17 марта в 140 центрах московского долголетия. Курс включает в себя первичное когнитивное тестирование и 10 занятий за компьютером продолжительностью 20 минут каждое.

Курс «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния» помогает стабилизировать психоэмоциональное состояние, улучшить сон и повысить стрессоустойчивость. Он стартует в апреле в 100 центрах московского долголетия. Курс состоит из 10 занятий продолжительностью 30 минут с использованием нейрогарнитуры.

Стать участником программы можно, записавшись очно в центрах московского долголетия, по номеру горячей линии +7 495 870 44 44 или на сайте after55.moscow.