В ТРЦ на территории столичного района Солнцево улучшилось качество связи

Качество мобильной связи стало лучше на территории торгово-развлекательного центра «Небо», который располагается в районе Солнцево на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании МТС.

ТРЦ «Небо» - наиболее масштабный межрайонный общественный объект для 220 тыс. жителей Солнцева и Ново-Переделкина. Внутри здания с переменной этажностью суммарной площадью свыше 50 тыс. кв. м специалисты МТС смонтировали внутреннюю трехсекторную базовую станцию стандартов 2G и 4G.

Благодаря развернутой сети обеспечивается равномерное и качественное радиопокрытие на территории всего здания ТРЦ, в том числе и на подземной парковке. Современная сеть связи позволит сотрудникам и посетителям центра пользоваться на всей территории комплекса мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

«В мегаполисе сегодня невозможно представить полноценную жизнь без качественной мобильной связи и интернета. Они нужны всегда и везде, в том числе при посещении торгово-развлекательных центров. При каждом визите посетители проводят в них в среднем от 30 минут до 3 часов», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Он добавил, что в современных ТРЦ, обладающих сложной конструкцией, а также строящихся с использованием поглощающих радиосигнал материалов, компания использует эффективную indoor-технологию. Она гарантирует качественную связь даже в самых больших и конструктивно сложных зданиях.