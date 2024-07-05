В трех округах Подмосковья пресечены нарушения правил обращения с отходами

В результате эффективной надзорной деятельности сотрудников Минэкологии Подмосковья удалось пресечь три нарушения правил обращения с отходами. Во всех случаях на место были оперативно прибыли сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вблизи деревни Большое Толбино городского округа Подольск нарушители намеревались ночью разместить большое количество отходов, для чего заблаговременно отрыли котлованы, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Однако, в ходе совместных с полицией мероприятий был задержан самосвал. Аналогичное задержание произошло в Электростали. А в Одинцовском округе, вблизи Звенигорода пресечена работа незаконной перегрузки строительных отходов. Здесь также задержаны автомобиль и собственник нелегальной площадки».

Министр также добавил, что на уходящей неделе средствами фотофиксации выявлено 16 фактов незаконной транспортировки строительных отходов, сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.