В трех округах Подмосковья наведен порядок после вмешательства Минэкологии

В результате оперативной работы инспекторов эконадзора и сотрудников полиции удалось навести порядок в трех муниципальных образованиях московской области. Нарушители привлекаются к административной ответственности, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В Люберцах, недалеко от города Дзержинский, по настоянию министерства ликвидированы ранее обнаруженные свалки на 10 земельных участках, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Помимо этого, проведены работы по сносу ограждений вокруг участков, которые преграждали свободный доступ граждан к притоку Москвы-реки. В аналогичной ситуации в Одинцовском округе мы добились ликвидации незаконной свалки вблизи 44-го километра Минского шоссе. А в Чеховском округе инспекторы эконадзора выявили факт незаконного сжигания отходов, устройство было демонтировано уже в ходе надзорного мероприятия».

Кроме того, в Истре, благодаря бдительности инспекторов гостехнадзора Минэкологии, удалось выявить поддельное удостоверение тракториста-машиниста, материалы направлены в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.