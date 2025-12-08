В трех округах Подмосковья нарушения природоохранного законодательства

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции пресекли попытки нарушений в трех муниципалитетах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Ногинске, вблизи улицы Речная была выявлена нелегальная точка приема строительных отходов. Вызванные на место полицейские задержали самосвал, на котором перевозился мусор. А вблизи поселка Мисайлово Ленинского округа наши сотрудники обнаружили два устройства для сжигания отходов. Приняты меры к устранению нарушения, источники выбросов демонтированы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр добавил, что вблизи деревни Еськино Рузского округа был установлен организатор нелегальной свалки. Сотрудники Минэкологии добились уборки отходов, территория приведена в прежнее состояние. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в ходе совместного рейдового мероприятия с участием сотрудников Минэкологии, Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и полиции в Ленинском районе было проверено 14 большегрузных автомобилей, перевозивших отходы, у 5 перевозчиков отсутствовали разрешительные документы. Грузовики задержаны полицейскими, составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.