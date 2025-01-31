В трех горокругах Подмосковья пресечены нарушения правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции и администраций городских округов продолжают проводить мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил обращения с отходами. На уходящей неделе нелегальные пункты приема строительных отходов выявлены в городских округах Солнечногорск и Домодедово. Сотрудники полиции задержали 4 самосвала, экскаватор и погрузчик, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Также незаконное обращение с отходами, в том числе сжигание, было пресечено в двух населенных пунктах городского округа Люберцы, где мероприятия проводились совместно с администрацией округа. Вблизи села Верхнее Мячково, в ходе надзорного мероприятия было демонтировано устройство для сжигания мусора.

Помимо этого, на уходящей неделе по заявкам Минэкологии сотрудники аккредитованных лабораторий рассчитали суммы ущерба, нанесенного почвам двумя незаконными свалками в городских округах Красногорск и Одинцовском. Общий ущерб составил 2,6 млн рублей. В дальнейшем он будет предъявлен виновникам нарушений для возмещения.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.