В ТПП призвали акцентировать внимание на образе многодетных в рекламе

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова заявила, что в рекламной политике бизнеса и в любой рекламной кампании образ многодетной семьи должен стать главным, сообщает АБН24 .

При этом, как отметила эксперт, такая политика приведет к росту затрат бизнеса, их могло бы компенсировать государство через налоговые льготы, инвестпрограммы и специальные меры поддержки. В качестве примера она привела снижение налога на прибыль для компаний, в штате которых есть родители 3 и более детей.

Дыбова добавила, что бизнес может участвовать в разработке мер поддержки многодетных семей, формируя собственные инициативы.

«Со стороны ТПП РФ мы уже сформировали целый пакет подобных предложений, направленных на появление „семейных“ услуг и продуктов в бизнесе», — заявила вице-президент палаты.

Например, были введены особые тарифы мобильной связи для многодетных семей, скидки на авиа- и ж/д билеты, льготные ставки или освобождение от налога на единственное имущество.