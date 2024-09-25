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В торжественной обстановке вручили 66 паспортов юным жителям Истры с января

С начала 2024 года в торжественной обстановке вручили 66 паспортов 14-летним юным жителям г. о. Истра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вручение первого паспорта в жизни — это важный шаг каждого подростка, который символизирует не только получение официального документа, но и вступление в новую взрослую жизнь.

24 сентября главный документ гражданина Российской Федерации получили 13 ребят, а всего с начала 2024 года паспорта вручены уже 66 жителям городского округа Истра, достигшим 14 лет.

Заместитель главы администрации г. о. Истра Андрей Мойса разделил этот знаменательный день с юными жителями округа и вручил главный документ.

С таким важным событием ребят поздравила и руководитель российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Оксана Черкашина, пожелав им всего самого наилучшего.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.