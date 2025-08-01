В торговых центрах Подмосковья появились «полки добра»

«Молодая Гвардия „Единой России“ присоединилась к акции „Собери ребенка в школу“. В торговых и молодежных центрах, в магазинах канцтоваров и других общественных местах активистами МГЕР организованы„коробки добра“ и специальные полки, которые можно пополнять канцтоварами, а также школьной формой и наборами для творчества, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Все собранные вещи будут переданы многодетным, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, школьникам из семей участников СВО, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Адреса пунктов приема для сбора школьных принадлежностей указаны на интерактивной карте.

«Акция „Собери ребенка в школу“ — это реальная помощь тем, кто сейчас в ней особенно нуждается. Мы стараемся создать для детей праздник еще до школьной линейки — через заботу, внимание и поддержку. Спасибо всем, кто приносит вещи на „полки добра“ — именно из таких поступков складывается настоящее единство», — подчеркнула руководитель областного отделения Молодой Гвардии Диана Алумянц.

К акции Единой России» уже присоединились депутаты и сотни добровольцев со всего региона. Принять участие может абсолютно каждый. В прошлом году благодаря акции помощь получили 287 тысяч школьников по всей стране.

Узнать подробности можно по телефону местного отделения партии.

Семьи, которым нужна помощь или консультация, могут подать онлайн-заявку на федеральном сайте партии «Единая Россия».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.