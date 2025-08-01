В торговых центрах Подмосковья появились «полки добра»

«Молодая Гвардия «Единой России» присоединилась к акции «Собери ребенка в школу». В торговых и молодежных центрах, в магазинах канцтоваров и других общественных местах активистами МГЕР организованы «коробки добра» и специальные полки, которые можно пополнять канцтоварами, а также школьной формой и наборами для творчества. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Все собранные вещи будут переданы многодетным, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, школьникам из семей участников СВО, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Адреса пунктов приема для сбора школьных принадлежностей указаны на интерактивной карте.

«Акция «Собери ребенка в школу» — это реальная помощь тем, кто сейчас в ней особенно нуждается. Мы стараемся создать для детей праздник еще до школьной линейки — через заботу, внимание и поддержку. Спасибо всем, кто приносит вещи на «полки добра» — именно из таких поступков складывается настоящее единство», — подчеркнула руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

К акции «Единой России» уже присоединились депутаты и сотни добровольцев со всего региона. Принять участие может абсолютно каждый. В прошлом году благодаря акции помощь получили 287 тыс. школьников по всей стране.

Узнать подробности можно по телефону местного отделения партии.

Семьи, которым нужна помощь или консультация, могут подать онлайн-заявку на федеральном сайте партии «Единая Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.